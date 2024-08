PRF apreende fuzis, carregadores e haxixe em Campo Grande

Droga e armas apreendidas / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu dois fuzis, carregadores e 4,3 kg de haxixe, na tarde desta terça-feira (20), em Campo Grande. Com o auxílio de cães farejadores, ilícitos foram encontrados dentro do painel do veículo.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um Fiat/Siena. A condutora demonstrou nervosismo durante a fiscalização, não sabendo explicar os motivos da viagem realizada de São Paulo até Campo Grande.

Foram utilizados os cães de faro da PRF, K9 Bred e K9 Dallas, para uma fiscalização minuciosa no veículo. Os cães identificaram a presença de ilícitos no painel do carro. Após abertura, foram encontrados dois fuzis sem numeração, partes de um terceiro fuzil, quatro carregadores para munições calibre 5.56 e os tabletes de haxixe.

A motorista disse apenas ter sido contratada para realizar o transporte dos ilícitos até a cidade de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada à DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).