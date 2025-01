PRF apreende "maconha dos playboys" na BR-262

Carga de MS apreendida / PRF

Na tarde desta sexta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 19,6 kg da "maconha dry", uma droga de alto valor comercial, durante fiscalização na BR-262, no km 121, no município de Rio Casca, em Minas Gerais. A carga foi levada de Mato Grosso do Sul.

Os policiais abordaram um veículo Volkswagen Gol, de cor prata, conduzido por um homem de 31 anos. Durante a inspeção dos equipamentos obrigatórios, os PRFs perceberam um odor característico de maconha vindo do veículo, o que motivou uma busca detalhada.

Foram encontrados 185 tabletes da substância escondidos, em compartimentos ocultos, na caixa de ar e acima do tanque de combustível. O condutor informou, espontaneamente, que havia buscado o entorpecente em Coronel Sapucaia (MS) e que o destino seria um hotel em Cariacic (ES). Pelo transporte, ele receberia R$ 14 mil.

Diante do fato, o autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária em Ponte Nova (MG).

A apreensão destaca a atuação dos policiais rodoviários federais no combate aos crimes nas rodovias federais.

Maconha Dry

Conhecida como "maconha dos playboys", a “maconha dry” tem diferentes texturas e até essência de sabor. Voltada para pessoas de alto poder aquisitivo, pelo elevado valor, ela traz consequências mais graves à saúde.

Produzida em laboratório e com alta concentração de THC, o uso dessa droga causa alterações psicológicas importantes, como sensação mais intensa de alteração da percepção de tempo e espaço.