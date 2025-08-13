PRF apreende maconha e contrabando em Dourados

Caminhão transportava maconha, celulares e pneus estrangeiros escondendo droga
Assessoria de Comunicação PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta terça-feira (12), uma grande apreensão em Dourados (MS), confiscando 231 kg de maconha, 101 celulares e 28 pneus de origem estrangeira.
A ação ocorreu durante fiscalizações com apoio do helicóptero da corporação, quando os policiais abordaram um caminhão Iveco/Stralis que realizava ultrapassagens em locais proibidos.
O condutor confessou que havia saído de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde trocou os pneus do veículo e pegou os celulares para revenda no interior do Paraná. Durante a vistoria, os policiais descobriram que os pneus da carreta escondiam tabletes de maconha.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Dourados, que dará sequência às investigações e aos procedimentos legais cabíveis.
