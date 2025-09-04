PRF apreende mais de 100kg de cocaína escondida em compartimento em Miranda

Flagrante ocorreu em fiscalização na BR262
Carga apreendid / Divulgação
Nesta quinta-feira, 4, por volta das 14h30, a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou uma Mitsubishi L200 Outdoor azul no km 540 da BR262, em Miranda. O motorista, de 37 anos, natural de Ribas do Rio Pardo, seguia de Corumbá a Campo Grande. Durante a fiscalização, os policiais notaram que os dois pneus dianteiros estavam em péssimo estado, e o estepe — situado sob a carroceria — estava furado.
Acima dele, havia um compartimento metálico oculto, não original do veículo, contendo tabletes de substância com aparência de cloridrato de cocaína e pasta base.
O condutor afirmou ser vidraceiro e desconhecer detalhes do serviço que teria prestado em Corumbá, bem como o conteúdo da carga. A princípio, configurou-se tráfico de drogas, com apreensão de 30 tabletes de cocaína (32,30kg) e 67 tabletes de pasta base (69,05kg) — totalizando 101,35kg de entorpecentes.
O motorista, o veículo e as substâncias foram encaminhados à Polícia Civil de Miranda para os procedimentos legais.
