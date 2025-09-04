Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 19:04

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF apreende mais de 100kg de cocaína escondida em compartimento em Miranda

Flagrante ocorreu em fiscalização na BR262

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 18:35

Atualizado em 04/09/2025 às 18:53

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carga apreendid / Divulgação

Nesta quinta-feira, 4, por volta das 14h30, a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou uma Mitsubishi L200 Outdoor azul no km 540 da BR262, em Miranda. O motorista, de 37 anos, natural de Ribas do Rio Pardo, seguia de Corumbá a Campo Grande. Durante a fiscalização, os policiais notaram que os dois pneus dianteiros estavam em péssimo estado, e o estepe — situado sob a carroceria — estava furado.

Acima dele, havia um compartimento metálico oculto, não original do veículo, contendo tabletes de substância com aparência de cloridrato de cocaína e pasta base.

O condutor afirmou ser vidraceiro e desconhecer detalhes do serviço que teria prestado em Corumbá, bem como o conteúdo da carga. A princípio, configurou-se tráfico de drogas, com apreensão de 30 tabletes de cocaína (32,30kg) e 67 tabletes de pasta base (69,05kg) — totalizando 101,35kg de entorpecentes.

O motorista, o veículo e as substâncias foram encaminhados à Polícia Civil de Miranda para os procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF recupera veículo furtado e com placas falsas na BR-267

Polícia

PRF apreende mais de 7 toneladas de maconha em Maracaju

Polícia

Dois são presos por tráfico de drogas em operação em Maracaju

Ação ocorreu após monitoramento de endereço denunciado como ponto de venda de entorpecentes

Polícia

Corpo de homem é encontrado dentro de carro às margens da BR-463 de MS

Publicidade

Polícia

Empresário transfere R$ 1 milhão por engano e tem valor recuperado em Dourados

ÚLTIMAS

Saúde

Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi

Cidades

Agetrat define interdições viárias para desfiles em Corumbá

Bloqueios acontecem nos dias 7 e 21 de setembro, no centro da cidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo