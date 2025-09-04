PRF apreende mais de 100kg de cocaína escondida em compartimento em Miranda

Carga apreendid / Divulgação

Nesta quinta-feira, 4, por volta das 14h30, a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou uma Mitsubishi L200 Outdoor azul no km 540 da BR262, em Miranda. O motorista, de 37 anos, natural de Ribas do Rio Pardo, seguia de Corumbá a Campo Grande. Durante a fiscalização, os policiais notaram que os dois pneus dianteiros estavam em péssimo estado, e o estepe — situado sob a carroceria — estava furado.

Acima dele, havia um compartimento metálico oculto, não original do veículo, contendo tabletes de substância com aparência de cloridrato de cocaína e pasta base.

O condutor afirmou ser vidraceiro e desconhecer detalhes do serviço que teria prestado em Corumbá, bem como o conteúdo da carga. A princípio, configurou-se tráfico de drogas, com apreensão de 30 tabletes de cocaína (32,30kg) e 67 tabletes de pasta base (69,05kg) — totalizando 101,35kg de entorpecentes.

O motorista, o veículo e as substâncias foram encaminhados à Polícia Civil de Miranda para os procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!