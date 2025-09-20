PRF apreende mais de 140 kg de cocaína em carreta na BR-262

Droga estava escondida em compartimento preparado em semirreboque em Miranda
Droga apreendida pela equipe / PRF
Na noite de sexta-feira (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 140 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-262, em Miranda, a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande. A droga foi encontrada em um compartimento oculto de um semirreboque que transportava carga de borato.
A abordagem ocorreu por volta das 22h30, no km 561 da rodovia. O veículo, um cavalo trator Scania, era conduzido por um homem de 32 anos, natural de Santa Catarina. Ele informou aos agentes que levaria a carga de Corumbá até o estado de Goiás.
Durante a vistoria, a equipe identificou um compartimento não original no assoalho do semirreboque. Ao remover parte da carga, os policiais conseguiram acessar o espaço, onde estavam escondidos 125 tabletes de cloridrato de cocaína e outros 10 de pasta base da droga.
No total, a apreensão somou 140,55 quilos de entorpecente. Segundo a PRF, a forma de ocultação é um indício do alto nível de organização do transporte ilegal.
O motorista, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Miranda, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. As investigações devem prosseguir para identificar os responsáveis pelo carregamento.
