PRF apreende mais de 140 kg de cocaína em carreta na BR-262

Droga apreendida pela equipe / PRF

A abordagem ocorreu por volta das 22h30, no km 561 da rodovia. O veículo, um cavalo trator Scania, era conduzido por um homem de 32 anos, natural de Santa Catarina. Ele informou aos agentes que levaria a carga de Corumbá até o estado de Goiás.

Na noite de sexta-feira (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 140 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-262, em Miranda, a cerca de 200 quilômetros de Campo Grande. A droga foi encontrada em um compartimento oculto de um semirreboque que transportava carga de borato.

Durante a vistoria, a equipe identificou um compartimento não original no assoalho do semirreboque. Ao remover parte da carga, os policiais conseguiram acessar o espaço, onde estavam escondidos 125 tabletes de cloridrato de cocaína e outros 10 de pasta base da droga.

No total, a apreensão somou 140,55 quilos de entorpecente. Segundo a PRF, a forma de ocultação é um indício do alto nível de organização do transporte ilegal.

O motorista, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Miranda, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. As investigações devem prosseguir para identificar os responsáveis pelo carregamento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!