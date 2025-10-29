PRF apreende mais de 2 toneladas de maconha em Campo Grande

Dois veículos em fuga foram interceptados na BR-060
Caminhonete foi abandonada / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 2.281 quilos de maconha nesta quarta-feira (29), em Campo Grande.
Durante fiscalização na BR-060, os policiais deram ordem de parada a uma Chevrolet S10 e a um Chevrolet Corsa, mas os condutores não obedeceram e iniciaram fuga.
O Corsa foi acompanhado taticamente até que o motorista perdeu o controle e colidiu o veículo. No carro, foram encontrados 910 quilos de maconha. O condutor admitiu que havia recolhido a droga em Maracaju e que viajava em comboio com a caminhonete até Campo Grande.
A Chevrolet S10 foi encontrada abandonada nas proximidades da abordagem, contendo 1.371 quilos de maconha.
