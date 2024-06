PRF apreende mais de 26 toneladas de maconha, armas e munições em Iguatemi

Carga apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta terça-feira, 28, mais de 26 toneladas de maconha, duas pistolas, um revólver e 289 munições em Iguatemi. Até o momento, esta é a maior apreensão de maconha pela PRF no ano.

Em uma ação de fiscalização orientada pela inteligência, após receber informações de que uma carreta sairia com uma grande quantidade de entorpecentes e armas da área de fronteira, diversas equipes de policiais rodoviários federais foram alocados em pontos estratégicos para localizar o veículo.

Uma das equipes, que estava em deslocamento, localizou a carreta e realizou a abordagem. O veículo era ocupado pelo motorista e uma passageira. De imediato, o suspeito já confessou que a carreta, que deveria transportar apenas milho, estava, na verdade, carregada com maconha, que teria sido recebida em Aral Moreira e deveria ser entregue em Lajeado (RS).

Em busca no veículo, os policiais encontraram, além da droga, 2 pistolas, 1 revólver e 289 munições variadas. No total, foram apreendidos 26.070 Kg de maconha. A apreensão, está entre as 10 maiores da história da PRF em todo o Brasil.

Os dois ocupantes do veículo foram presos e encaminhados, junto com a droga, a carreta e o armamento, à Polícia Federal em Naviraí.