PRF apreende mais de 2,8 toneladas de maconha e recupera dois veículos na BR-267

Carga apreendida na operação / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 2.806 quilos de maconha e recuperou duas caminhonetes com registro de furto, em duas ocorrências distintas registradas na tarde de quinta-feira, 8, na BR-267, nos municípios de Guia Lopes da Laguna e Bonito.

A primeira apreensão aconteceu em Guia Lopes da Laguna, quando uma equipe da PRF abordou uma Toyota Hilux durante fiscalização de rotina. Ao se aproximarem do veículo, os policiais notaram uma grande quantidade de entorpecente espalhada pelos bancos. O condutor transportava 1.504 quilos de maconha e 3,2 quilos de skunk — uma variação mais potente da cannabis.

O homem relatou ter recebido a carga em Ponta Porã (MS) e que seu destino final seria Brasília (DF). Após checagem dos dados do veículo, os agentes constataram que a caminhonete havia sido furtada em novembro de 2024, na cidade de Belo Horizonte (MG).

Poucas horas depois, em Bonito, outro flagrante mobilizou equipes da PRF e da Polícia Militar local, com o apoio da inteligência da PM de Goiás. Durante patrulhamento na BR-267, os policiais deram ordem de parada a uma caminhonete MMC L200 Triton, mas o motorista tentou fugir. A perseguição seguiu até o perímetro urbano da cidade, onde o suspeito foi interceptado e preso.

No veículo, foram encontrados 1.302 quilos de maconha. Assim como no caso anterior, a caminhonete também possuía registro de furto, datado de novembro de 2024, em Niterói (RJ).

Ambos os condutores foram detidos e encaminhados às Delegacias da Polícia Civil de suas respectivas regiões. As drogas e os veículos foram apreendidos.

As ações reforçam o papel da PRF no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul, um dos principais corredores logísticos do narcotráfico no país.

