11 de Agosto de 2025 • 18:49

Polícia

PRF apreende mais de 370 kg de maconha após perseguição em Sidrolândia

Motorista abandonou o carro e fugiu a pé

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 15:31

Carga apreendida pelos agentes / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 374 quilos de entorpecentes, na manhã de domingo, 10, durante fiscalização na BR-060, em Sidrolândia. A carga estava em um Renault Kwid, cujo motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir.

Segundo a PRF, a equipe deu sinal de parada ao veículo, mas o condutor acelerou e iniciou uma fuga. Foi realizado acompanhamento tático por parte dos agentes. Pouco depois, o suspeito abandonou o carro e escapou a pé por uma área de vegetação. Ele não foi localizado até o momento.

Dentro do veículo, os policiais encontraram 372,3 kg de maconha e 1,7 kg de skunk, uma droga com concentração mais elevada de THC.

O carro e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, que ficará responsável pela investigação do caso.

