PRF apreende mais de 370 kg de maconha após perseguição em Sidrolândia

Carga apreendida pelos agentes / PRF

Segundo a PRF, a equipe deu sinal de parada ao veículo, mas o condutor acelerou e iniciou uma fuga. Foi realizado acompanhamento tático por parte dos agentes. Pouco depois, o suspeito abandonou o carro e escapou a pé por uma área de vegetação. Ele não foi localizado até o momento.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 374 quilos de entorpecentes, na manhã de domingo, 10, durante fiscalização na BR-060, em Sidrolândia. A carga estava em um Renault Kwid, cujo motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir.

Dentro do veículo, os policiais encontraram 372,3 kg de maconha e 1,7 kg de skunk, uma droga com concentração mais elevada de THC.

O carro e os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, que ficará responsável pela investigação do caso.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!