PRF apreende mais de 4 toneladas de maconha e recupera caminhonete em MS

A droga totalizou mais de 4 toneladas / PRF

A ação teve início em Ponta Porã, onde uma caminhonete Toyota Hilux com registro de roubo foi localizada em uma oficina mecânica. A partir das investigações, os policiais identificaram o suspeito de ter deixado o veículo no local.

A PRF (Rodoviária Federal) apreendeu 4.014 quilos de maconha e recuperou uma caminhonete roubada durante operação realizada nesta quarta-feira, 20 de agosto, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dois homens foram presos em flagrante por envolvimento no transporte da droga.

Com apoio da aeronave da PRF, o suspeito foi localizado enquanto seguia viagem em um Ford Ka com destino ao estado de São Paulo. Durante a abordagem, foi constatado que ele atuava como batedor de um caminhão-tanque que transportava entorpecentes.

Na carreta, os agentes encontraram tabletes de maconha escondidos dentro de um dos tanques de combustível. A droga totalizou mais de 4 toneladas, uma das maiores apreensões registradas na região neste ano.

O motorista do carro e o condutor do caminhão foram presos e encaminhados, junto com os veículos e a carga ilícita, à sede da Polícia Federal em Dourados. A operação reforça o papel estratégico da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rotas que ligam a fronteira com o Paraguai ao restante do país.

