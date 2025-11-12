PRF apreende mais de 440 quilos de drogas em caminhão na BR-262 de Miranda

A carga apreendida foi encaminhado à Delegacia / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 416 quilos de skunk e 28 quilos de cocaína durante uma abordagem realizada na manhã desta quarta-feira (12), em Miranda.

Os policiais fiscalizavam a rodovia BR-262 quando abordaram um caminhão para verificação de rotina. Ao checarem os documentos do motorista e do veículo, os agentes perceberam inconsistências nas informações. O condutor afirmou que transportava ureia, mas acabou confessando que levava drogas após ser solicitado o acesso à carga.

Durante a vistoria, os policiais encontraram diversas caixas contendo tabletes de cocaína e skunk escondidos no compartimento de carga. O motorista revelou que o entorpecente seria levado de Corumbá até o interior de São Paulo.

O homem foi preso em flagrante, e tanto ele quanto a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miranda para as devidas providências legais.

