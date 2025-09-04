PRF apreende mais de 7 toneladas de maconha em Maracaju

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Civil / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 7.170 quilos de maconha nesta quarta-feira (3), durante abordagem a uma carreta na região da BR-267, em Maracaju.

O veículo transportava uma carga de resíduos para ração animal, usada para tentar ocultar a droga. Durante a fiscalização, os policiais notaram que o motorista apresentava nervosismo e, ao ser solicitado para abrir o compartimento de carga, confessou o transporte do entorpecente.

Segundo o condutor, a droga foi carregada em Ponta Porã e teria como destino a cidade de Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Civil em Dourados, que dará continuidade às investigações.

