PRF apreende mais de 7 toneladas de maconha em Maracaju

Droga estava escondida em carreta com carga de resíduos para ração animal
A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Civil / Divulgação
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 7.170 quilos de maconha nesta quarta-feira (3), durante abordagem a uma carreta na região da BR-267, em Maracaju.
O veículo transportava uma carga de resíduos para ração animal, usada para tentar ocultar a droga. Durante a fiscalização, os policiais notaram que o motorista apresentava nervosismo e, ao ser solicitado para abrir o compartimento de carga, confessou o transporte do entorpecente.
Segundo o condutor, a droga foi carregada em Ponta Porã e teria como destino a cidade de Campo Grande.
A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Civil em Dourados, que dará continuidade às investigações.
