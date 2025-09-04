Acessibilidade

04 de Setembro de 2025

Polícia

PRF apreende mais de 7 toneladas de maconha em Maracaju

Droga estava escondida em carreta com carga de resíduos para ração animal

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 16:11

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Civil / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 7.170 quilos de maconha nesta quarta-feira (3), durante abordagem a uma carreta na região da BR-267, em Maracaju.

O veículo transportava uma carga de resíduos para ração animal, usada para tentar ocultar a droga. Durante a fiscalização, os policiais notaram que o motorista apresentava nervosismo e, ao ser solicitado para abrir o compartimento de carga, confessou o transporte do entorpecente.

Segundo o condutor, a droga foi carregada em Ponta Porã e teria como destino a cidade de Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Polícia Civil em Dourados, que dará continuidade às investigações.

Economia

Cade dá 30 dias para Gol e Azul detalharem acordo de cooperação

Empresas ficam proibidas de expandir as rotas conjuntas até decisão

Saúde

Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi

