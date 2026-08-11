PRF apreende mala com 18,1 quilos de cabelo humano em ônibus na BR-262

Material de origem boliviana era levado por passageiro que seguia de Corumbá para São Paulo; ele confessou que receberia dinheiro pelo transporte
Cabelo humano era transportado com fins de comercialização, segundo passageiro / Divulgação/PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 18,1 quilos de cabelo humano que eram transportados sem documentação fiscal em um ônibus abordado na tarde desta segunda-feira (10), na BR-262, em Miranda.
A fiscalização de rotina ocorreu por volta das 16h, à altura do quilômetro 602 da rodovia. A equipe da PRF deu ordem de parada a um ônibus de cor branca que fazia o itinerário Corumbá/São Paulo (SP).
Durante a inspeção no compartimento de bagagens, os policiais identificaram uma mala com peso considerado excessivo. Os pertences eram de um passageiro de origem boliviana, conforme indicado pela etiqueta colocada no momento do embarque. Ao abrir a mala, a equipe encontrou diversos maços de cabelo humano. O material foi pesado e totalizou 18,1 quilos.
Segundo o passageiro, os cabelos eram provenientes da Bolívia e seriam levados até São Paulo, onde seriam entregues a uma terceira pessoa para comercialização. Ele afirmou, ainda, que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte após a entrega do material.
O homem, no entanto, não apresentou nota fiscal nem documentação que comprovasse o desembaraço aduaneiro dos produtos.
Diante da ausência da documentação necessária e das informações prestadas durante a abordagem, a ocorrência foi caracterizada como descaminho. O material apreendido será encaminhado à Receita Federal de Corumbá.
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