PRF apreende medicamentos ilegais na BR-262 durante fiscalização em MS

Motorista transportava 127 itens estrangeiros sem nota e sem refrigeração
Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal para os procedimentos legais / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 127 medicamentos de emagrecimento de origem estrangeira neste sábado (15), durante fiscalização na BR-262, em Água Clara. A apreensão ocorreu após abordagem a um Chevrolet Prisma.
Questionado sobre a viagem, o motorista admitiu transportar os produtos irregulares de Ponta Porã para Três Lagoas.
Durante a vistoria, os policiais localizaram os medicamentos, que estavam sem documentação fiscal e eram levados sem refrigeração, o que compromete as condições de segurança e conservação.
Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal para os procedimentos legais.
