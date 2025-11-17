PRF apreende medicamentos ilegais na BR-262 durante fiscalização em MS

Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal para os procedimentos legais / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 127 medicamentos de emagrecimento de origem estrangeira neste sábado (15), durante fiscalização na BR-262, em Água Clara. A apreensão ocorreu após abordagem a um Chevrolet Prisma.

Questionado sobre a viagem, o motorista admitiu transportar os produtos irregulares de Ponta Porã para Três Lagoas.

Durante a vistoria, os policiais localizaram os medicamentos, que estavam sem documentação fiscal e eram levados sem refrigeração, o que compromete as condições de segurança e conservação.

Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal para os procedimentos legais.

