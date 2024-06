PRF apreende moto furtada na BR-419 em Anastácio

Divulgação/PRF

Na manhã desta quarta-feira, 27, policiais rodoviários federais apreenderam uma Yamaha Fazer vermelha, furtada durante uma fiscalização de rotina na BR 419, km 265, em frente à Unidade Operacional da PRF, no município de Anastácio.

Durante a abordagem, foi solicitado ao condutor e ao passageiro os documentos pessoais e do veículo.

O condutor informou que ambos estavam sem os documentos solicitados, mas forneceram os números de seus CPFs.

Os dados fornecidos foram verificados e cruzados com outras informações pessoais para confirmação. O piloto não possuía habilitação e declarou ter adquirido a moto por R$ 2.500,00 através de um anúncio na internet, na região de Indubrasil, divisa entre Campo Grande e Terenos, no início do mês.

Os dois indivíduos informaram que estavam se deslocando de Anastácio para a Fazenda São Francisco, na área rural do município.

Ao checar o veículo, os sistemas da PRF e do Senatran indicaram que a motocicleta apresentava uma ocorrência de furto registrada em 21 de agosto de 2023, no município de Campo Grande.