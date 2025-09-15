PRF apreende motocicletas adulteradas em estacionamento de empresa na BR-060

Os supostos proprietários dos veículos não foram encontrados no momento da ação
Os veículos foram encaminhados à Defurv e a Depac / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta segunda-feira (15), três motocicletas com sinais de adulteração em um estacionamento de empresa às margens da BR-060, em Campo Grande.
A ação ocorreu após informações apontarem a presença de veículos com irregularidades nos sinais identificadores no pátio da empresa. Com a autorização dos responsáveis, os agentes federais entraram no local e iniciaram a verificação.
Durante a inspeção, foram localizadas três motocicletas com adulterações nas placas, números de chassi e nos motores, configurando indícios de fraude veicular.
Os supostos proprietários dos veículos não foram encontrados no momento da ação. As motocicletas foram encaminhadas para a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Campo Grande, onde será realizada a identificação oficial dos veículos e demais procedimentos legais.
