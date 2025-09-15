PRF apreende motocicletas adulteradas em estacionamento de empresa na BR-060

Os veículos foram encaminhados à Defurv e a Depac / PRF

A ação ocorreu após informações apontarem a presença de veículos com irregularidades nos sinais identificadores no pátio da empresa. Com a autorização dos responsáveis, os agentes federais entraram no local e iniciaram a verificação.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta segunda-feira (15), três motocicletas com sinais de adulteração em um estacionamento de empresa às margens da BR-060, em Campo Grande.

Durante a inspeção, foram localizadas três motocicletas com adulterações nas placas, números de chassi e nos motores, configurando indícios de fraude veicular.

Os supostos proprietários dos veículos não foram encontrados no momento da ação. As motocicletas foram encaminhadas para a Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) e para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Campo Grande, onde será realizada a identificação oficial dos veículos e demais procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!