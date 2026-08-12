PRF apreende quase 200 kg de cocaína em caminhão com gado na BR-262

Caminhão foi parado durante fiscalização na BR-262, em Corumbá / Divulgação/PRF

Um caminhão que transportava bovinos foi flagrado com 195,8 quilos de cocaína escondidos na carroceria, durante uma fiscalização realizada no fim da madrugada desta quarta-feira (12), na BR-262, em Corumbá. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), foram apreendidos 184,3 quilos de pasta base de cocaína e 11,5 quilos de cloridrato de cocaína. O motorista, 54 anos, foi preso em flagrante.

A abordagem ao veículo - um Mercedes-Benz L1113, de cor azul - ocorreu por volta das 05h20, no quilômetro 708 da rodovia, na Unidade Operacional da Ponte. Durante a fiscalização, a equipe solicitou a documentação do motorista e da carga, incluindo a GTA (Guia de Trânsito de Animal) dos bovinos transportados.

Conforme o registro da ocorrência, o comportamento do condutor chamou a atenção dos policiais, que perceberam sinais de nervosismo e apreensão durante a abordagem.

A equipe, então, aprofundou a vistoria no caminhão e encontrou indícios de adulteração no forro da parte frontal da carroceria. Ao perfurarem um ponto específico, os policiais perceberam um forte odor característico de pasta base de cocaína. Um teste com reagente confirmou a presença do entorpecente.

O compartimento utilizado para esconder a droga estava preparado na estrutura do veículo e precisou ser aberto com auxílio do Corpo de Bombeiros de Corumbá. Ao ser perguntado pelos policiais, o motorista garantiu que não sabia que transportava o entorpecente. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá, onde foram adotados os procedimentos relacionados ao flagrante por tráfico de drogas.

