Acessibilidade

16 de Julho de 2026 • 20:20

Buscar

Últimas notícias
X
Miranda

PRF apreende quase 75 quilos de skunk escondidos em bagagens de ônibus na BR-262

Droga foi encontrada em nove volumes no bagageiro de um ônibus interestadual; responsável pela carga não estava mais no veículo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 16/07/2026 às 17:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Drogas foram encontradas em nove bagagens que pertenciam a uma única passageira / Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 74,9 quilos de skunk, uma variedade de maconha com alta concentração de THC (tetra-hidrocanabinol), durante fiscalização realizada na madrugada desta quinta-feira (16), na BR-262, em Miranda.

A abordagem ocorreu por volta das 03h30, na Unidade Operacional Guaicurus, quando os policiais fiscalizaram um ônibus interestadual que fazia o itinerário Corumbá/São Paulo (SP), transportando 38 passageiros.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os agentes identificaram nove grandes volumes que exalavam forte odor característico de entorpecente. Após conferência dos tíquetes e da lista de passageiros, foi constatado que as bagagens pertenciam a uma única passageira.

No entanto, ao verificarem o interior do ônibus, os policiais perceberam que a mulher já não estava mais a bordo. O motorista não soube dizer quando ou onde ela teria desembarcado.

Diante da situação, a equipe da PRF abriu as nove bagagens e encontrou diversos tabletes de skunk, escondidos sob folhas de coca. Ao todo, foram apreendidos 90 tabletes, que somaram 74,9 quilos da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde o caso será investigado. O motorista do ônibus também foi levado à unidade policial para prestar esclarecimentos.

As investigações prosseguem para identificar e localizar a responsável pelo transporte da carga de entorpecentes.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Golpe virtual

MS é alvo de operação contra grupo que usava IA em golpe com crianças doentes

Caso sob investigação

Técnico de enfermagem suspeito de abusar de paciente em UTI é preso em MS

Investigação

HRMS afasta técnico denunciado por abuso sexual de paciente internada em UTI

Unidade instaurou sindicância e afirma prestar assistência à vítima; defesa diz confiar na inocência do profissional

Polícia

Homem preso por feminicídio afirma que desferiu facada para "assustar" ex em MS

Publicidade

Decisão do STJ

Apontado como líder de quadrilha que roubou aviões em Aquidauana segue em presídio federal

ÚLTIMAS

Arraiá da inclusão

Ceame-TEA promove Festa Julina para crianças atendidas em Anastácio

Evento contou com apresentações, atividades recreativas e um lanche especial

Integração

Acordo entre Brasil e Paraguai fortalece projeto do Aeroporto Binacional de Ponta Porã

Nova política de integração aérea da América do Sul reforça proposta defendida na fronteira e apoiada pelo senador Nelsinho Trad

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo