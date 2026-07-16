PRF apreende quase 75 quilos de skunk escondidos em bagagens de ônibus na BR-262

Drogas foram encontradas em nove bagagens que pertenciam a uma única passageira / Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 74,9 quilos de skunk, uma variedade de maconha com alta concentração de THC (tetra-hidrocanabinol), durante fiscalização realizada na madrugada desta quinta-feira (16), na BR-262, em Miranda.

A abordagem ocorreu por volta das 03h30, na Unidade Operacional Guaicurus, quando os policiais fiscalizaram um ônibus interestadual que fazia o itinerário Corumbá/São Paulo (SP), transportando 38 passageiros.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os agentes identificaram nove grandes volumes que exalavam forte odor característico de entorpecente. Após conferência dos tíquetes e da lista de passageiros, foi constatado que as bagagens pertenciam a uma única passageira.

No entanto, ao verificarem o interior do ônibus, os policiais perceberam que a mulher já não estava mais a bordo. O motorista não soube dizer quando ou onde ela teria desembarcado.

Diante da situação, a equipe da PRF abriu as nove bagagens e encontrou diversos tabletes de skunk, escondidos sob folhas de coca. Ao todo, foram apreendidos 90 tabletes, que somaram 74,9 quilos da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde o caso será investigado. O motorista do ônibus também foi levado à unidade policial para prestar esclarecimentos.

As investigações prosseguem para identificar e localizar a responsável pelo transporte da carga de entorpecentes.