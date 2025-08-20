Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 20:25

Polícia

PRF apreende quase meia tonelada de drogas e recupera veículo roubado na BR-163

Condutor foi preso durante fiscalização e confessou tráfico de entorpecentes

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 17:15

Motorista foi preso em flagrante / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta terça-feira, 19 de agosto, 486,2 quilos de drogas e recuperou um veículo roubado durante fiscalização na BR-163, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A ação resultou na prisão do condutor, que foi encaminhado à delegacia local.

Durante a abordagem a um Hyundai HB20, os policiais encontraram 467,7 quilos de maconha e 18,5 quilos de skunk escondidos no veículo. Ao ser questionado, o motorista confessou que transportava os entorpecentes e revelou que havia pego a carga em Ponta Porã, com destino final em Presidente Prudente (SP).

Leia Também

• Droga é apreendida em presídio de Dois Irmãos do Buriti

• Homem é preso com quase 3 kg de droga na entrada de Bodoquena

Além da droga, os agentes identificaram que o automóvel possuía registro de roubo/furto datado do último dia 9 de agosto, em São Paulo. O veículo e o entorpecente foram apreendidos, e o suspeito foi levado para a Polícia Civil de Dourados, onde responderá por tráfico de drogas e receptação.

