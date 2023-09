PRF apreende quase R$ 20 milhões em cocaína na BR

A carga, de 168 kg de cocaína, é avaliada em pouco menos de R$ 20 milhões / Divulgação/PRF

Com isso, os policiais encaminharam a carreta para a Delegacia da PRF em Campo Grande, onde os cães farejadores do Grupo de Operações com Cães da PRF indicaram a presença da droga em um compartimento oculto do veículo. Os agentes encontraram tablets de pasta base de cocaína quando abriram o esconderijo.

Ao ser questionado sobre a carga, o motorista declarou que levaria a droga de Campo Grande até o interior de São Paulo e que usaria o dinheiro recebido para pagar a compra do caminhão com o que realizou o transporte.

Ainda conforme a PRF, o preso, a cocaína e os veículos foram encaminhados à DENAR em Campo Gande.