Miranda se destaca em semana de grandes apreensões da PRF em MS

Divulgação PRF

A cidade de Miranda foi um dos destaques em uma semana marcada por grandes apreensões de drogas realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul. Entre os dias 9 e 12 de setembro, os agentes apreenderam mais de 5,5 toneladas de entorpecentes em diferentes pontos do estado — uma média de quase uma tonelada por dia.

Em Miranda, durante uma fiscalização na BR-262, os policiais encontraram 254 quilos de cocaína e 42 quilos de haxixe sendo transportados por dois homens, que foram presos em flagrante. A apreensão reforça o papel estratégico da região no combate ao tráfico, já que o município está situado em uma rota frequentemente utilizada por criminosos que atravessam a fronteira com a Bolívia.

Além de Miranda, outras cidades também registraram apreensões significativas. Em Terenos, os agentes localizaram 220 quilos de cocaína escondidos em um caminhão; o motorista foi preso. Em Bataguassu, ocorreu a maior apreensão da semana: 3.306 quilos de maconha transportados em um caminhão. Já em Corumbá, região de fronteira, foram interceptados 262 quilos de cocaína, e um homem acabou detido. Em Maracaju, a PRF apreendeu 1.315 quilos de maconha, com o motorista também sendo preso.

No total da semana, foram retirados de circulação 4.688 quilos de maconha, 752 quilos de cocaína, 47 quilos de haxixe e 36 quilos de skunk. Além das drogas, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, 80 munições e 16.100 maços de cigarros contrabandeados. Três veículos com registro de roubo ou furto também foram recuperados e serão devolvidos aos proprietários.

Mato Grosso do Sul é considerado um dos principais corredores logísticos do tráfico de drogas no Brasil, por fazer fronteira com países produtores como Paraguai e Bolívia. As ações realizadas pela PRF, especialmente em locais estratégicos como Miranda, mostram o impacto direto da fiscalização no combate ao crime organizado e a importância do trabalho de inteligência na repressão ao tráfico internacional.

