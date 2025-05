PRF apreende quase uma tonelada de maconha e recupera veículo roubado

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 991 quilos de maconha e recuperou um veículo roubado nesta quarta-feira (21), em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu na BR-060, durante uma tentativa de abordagem a um carro que transportava a droga.

De acordo com a PRF, o veículo, um VW/Polo com placas falsas, desobedeceu à ordem de parada dos agentes e iniciou uma fuga em alta velocidade. O motorista realizou diversas manobras perigosas, colocando em risco a segurança dos demais motoristas que transitavam pela rodovia.

Durante o acompanhamento tático, e com o objetivo de encerrar a perseguição sem colocar outros usuários da via em risco, os policiais efetuaram disparos que atingiram o pneu traseiro do carro. Com o pneu danificado, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu com um tronco às margens da estrada.

Logo após o acidente, o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé por uma área de mata. Até o momento, ele não foi localizado.

No interior do automóvel, os policiais encontraram quase uma tonelada de maconha. A investigação revelou que o carro possuía registro de roubo/furto na cidade de Osasco (SP).

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), em Campo Grande, onde serão conduzidas as investigações para identificar os responsáveis pelo transporte da droga.

