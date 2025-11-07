PRF apreende R$ 200 mil em dinheiro durante fiscalização na BR-262 em Corumbá

Valor estava escondido em um pacote no interior de um ônibus interestadual
Passageiro de 34 anos foi encaminhado à Polícia Federal / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu R$ 200.050,00 em dinheiro vivo durante uma fiscalização no km 771 da BR-262, no município de Corumbá, na tarde de quarta-feira (6).
Por volta das 14h30, a equipe abordou um ônibus Mbenz/Mpolo Paradiso, de cor prata, que fazia viagem interestadual. Durante a inspeção, os policiais solicitaram que todos os passageiros desembarcassem e identificassem suas bagagens.
Ao realizar uma busca no interior do veículo, os agentes encontraram um pacote lacrado com plástico e fita adesiva, escondido atrás das últimas poltronas. Ao verificar o conteúdo, foi constatado que se tratava de dinheiro em espécie.
Inicialmente, nenhum passageiro se apresentou como dono do pacote. Após diligências, a equipe identificou o proprietário, um homem de 34 anos, natural de Corumbá, que afirmou que o dinheiro seria resultado de vendas de mercadorias realizadas em São Paulo, durante viagens anteriores.
Como o passageiro não apresentou documentação que comprovasse a origem lícita do valor, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Corumbá, junto com o montante apreendido.
De acordo com a PRF, as circunstâncias indicam, em tese, a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.
