PRF apreende seis toneladas de maconha escondidas em caminhão em Dourados

Carga apreendida pela fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã de segunda-feira (18), aproximadamente 6.160 quilos de maconha que estavam escondidos sob uma carga de brita, transportada em um caminhão que circulava pelo Anel Viário da cidade.

A apreensão ocorreu por volta das 9h, quando uma equipe da PRF realizava patrulhamento na região e observou um caminhão em velocidade reduzida e de forma incompatível com a via, o que representava risco à segurança do trânsito. Diante da suspeita de excesso de peso, o veículo foi abordado.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que a carga transportada não tinha documentação fiscal. Visualmente, o conteúdo do caminhão parecia composto apenas por pedras de brita. No entanto, o comportamento do motorista e o odor característico de maconha levaram a uma vistoria mais detalhada.

Ao remover a carga superficial de brita, os agentes localizaram diversos fardos da droga ocultos sob as pedras. O motorista relatou que recebeu o veículo já carregado e que o destino seria o município de Itaporã.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o caminhão e a droga, à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

