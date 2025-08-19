Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 16:52

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF apreende seis toneladas de maconha escondidas em caminhão em Dourados

Droga estava maconha escondido sob uma carga de brita

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 15:50

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carga apreendida pela fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã de segunda-feira (18), aproximadamente 6.160 quilos de maconha que estavam escondidos sob uma carga de brita, transportada em um caminhão que circulava pelo Anel Viário da cidade.

A apreensão ocorreu por volta das 9h, quando uma equipe da PRF realizava patrulhamento na região e observou um caminhão em velocidade reduzida e de forma incompatível com a via, o que representava risco à segurança do trânsito. Diante da suspeita de excesso de peso, o veículo foi abordado.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que a carga transportada não tinha documentação fiscal. Visualmente, o conteúdo do caminhão parecia composto apenas por pedras de brita. No entanto, o comportamento do motorista e o odor característico de maconha levaram a uma vistoria mais detalhada.

Ao remover a carga superficial de brita, os agentes localizaram diversos fardos da droga ocultos sob as pedras. O motorista relatou que recebeu o veículo já carregado e que o destino seria o município de Itaporã.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o caminhão e a droga, à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Condenado por homicídio em 2019 é preso no bairro Monte Castelo

Polícia

PRF apreende 18 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-267

Policial

Padrasto é preso com material pornográfico das enteadas

A prisão foi feita pela DAM de Naviraí

Policial

PF realiza operação contra fraude em empréstimos consignados em Ladário

Publicidade

Policial

Jovem é preso por tentar passar notas falsas em Campo Grande

ÚLTIMAS

Estradas

Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias

Multa diária de R$ 50 mil é fixada por radar inoperante

Lei

Defensoria de MS será informada sobre nascimentos sem identificação de paternidade

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado e está prevista na Lei nº 6.461

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo