PRF apreende trÃªs fuzis e muniÃ§Ãµes em Ponta PorÃ£

APolícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três fuzis e munições, na manhã desta quinta-feira (6), em Ponta Porã (MS). Um casal foi preso quando tentava levar as armas para o Rio de Janeiro.

Os policiais fiscalizavam na BR-463, quando abordaram um VW/Polo. O motorista e uma passageira disseram terem vindo do Rio de Janeiro para fazer compras no Paraguai. Durante a fiscalização no veículo o casal demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais.

No tanque de combustível os policiais encontraram indícios de adulteração e após retirarem a tampa do reservatório encontraram várias munições e três fuzis desmontados.

Foram apreendidos três fuzis calibre 7.62mm, seis carregadores e 80 munições. O condutor confessou que fazia o transporte dos ilícitos de Ponta Porã até o Rio de Janeiro.

*As informações são do site da Polícia Rodoviária Federal