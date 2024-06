PRF apreende uma tonelada de maconha e recupera caminhonete em Campo Grande

Veículo recheado de drogas foi apreendido / Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.093 kg de maconha e recuperou uma caminhonete, na tarde desta terça-feira, 4, em Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060, quando avistaram uma caminhonete Chevrolet/S10 em alta velocidade na rodovia. Ao receber ordem de parada, o condutor não obedeceu, iniciando fuga.

Durante o acompanhamento tático, o motorista abandonou a caminhonete e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado. No veículo, foi encontrada grande quantidade de maconha. Os policiais também descobriram que a S10 utilizava placas falsas, sendo as verdadeiras com registro de furto, desde janeiro de 2023.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Campo Grande.