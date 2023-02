PRF deflagra Operação Carnaval 2023 e reforça segurança nas estradas

Para o Ministério do Turismo, o Carnaval de 2023 promete ser o maior dos últimos tempos / PRF/Divulgação

De zero hora de sexta-feira até às 23h59 do dia 22 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas), toda a força de trabalho da PRF estará empenhada no monitoramento e fiscalização dos 75 mil quilômetros da malha federal, com foco na segurança viária e com atenção permanente e redobrada.

Nas cidades do interior, além de festas tradicionais, muitas pessoas buscam descanso nos dias de folia e o policiamento também será reforçado.

Carnaval ‘pós-pandemia’

Para o Ministério do Turismo, o Carnaval de 2023 promete ser o maior dos últimos tempos.

Após dois anos suspensa, a pasta avalia que a festa deve movimentar cerca de 46 milhões de pessoas nos tradicionais destinos carnavalescos.

“Dirigir na rodovia é muito diferente do que dirigir na cidade. A começar pelas velocidades. No ambiente urbano, dificilmente você faz uma curva a 80 km/h. Na cidade, os veículos estão separados, muitas vezes, por três, cinco metros de distância. Os trajetos são curtos, repletos de interrupções, como semáforos, faixas de pedestres e cruzamentos. E automóveis e motos não dividem a pista com veículos que pesam 60 toneladas. Se o motorista pegar estrada trazendo os hábitos e vícios do trânsito urbano, estará certamente sujeito a acidentes”, explica o Diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Marcus Vinícius de Almeida.

De acordo com o Setor de Estatística da PRF, no Carnaval de 2022 as cinco principais causas dos acidentes registrados em BRs foram: