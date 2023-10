PRF e PC cumprem mandados de busca e apreensão em Terenos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira, 20, em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em Terenos (MS). Três pessoas foram presas e um menor de 15 anos apreendido.

A equipe de policiais rodoviários federais no momento do cumprimento dos mandados efetuou a prisão em flagrante de um casal em princípio por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor. No local, também foram apreendidos drogas. Um outro homem também foi preso em flagrante por trafico de drogas, em outro endereço também alvo dos mandados em Terenos.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil em Terenos.