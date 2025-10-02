Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 17:30

Polícia

PRF e PM apreendem 111 kg de cocaína escondidos em caminhão em Ivinhema

Droga estava escondida nos estepes da carreta; caso foi encaminhado à PF

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 15:15

Uma ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PM (Polícia Militar) resultou na apreensão de 111 quilos de cocaína, nesta quarta-feira (1º), no município de Ivinhema.

A droga foi localizada durante uma abordagem na BR-376, após a PRF receber informações da PM sobre um veículo suspeito de transportar entorpecentes. O caminhão foi interceptado e, durante a fiscalização, os policiais perceberam o nervosismo do motorista. No veículo também estavam uma passageira e uma criança.

Com o apoio de cães farejadores da Polícia Militar, os policiais realizaram uma busca minuciosa e localizaram tabletes de cocaína escondidos dentro dos pneus estepe da carreta.

O motorista afirmou que havia recebido a droga na região de fronteira com o Paraguai e que faria o transporte até Paranaguá (PR). A passageira alegou desconhecer a presença do entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

