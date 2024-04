PRF e PM apreendem 12 toneladas de maconha em Jardim

Divulgação

Na madrugada do dia 21 de abril (sábado), por volta das 01h, a equipes de serviço do 3º GPM do Alto Caracol e do 3º GPM do Boqueirão, com o apoio da PRF, apreenderam carga recorde de maconha na área do 11º BPM, totalizando 12.000,00 kg (doze mil quilogramas).

Durante policiamento ostensivo no trevo da MS-472 com a BR-267, um caminhão não obedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga pela BR-267, em direção a Jardim. No decorrer do acompanhamento tático, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizava policiamento próximo ao trevo de acesso a cidade Bonito, prestou apoio a equipe da PM, dando ordem de parada, que novamente foi desobedecida pelo condutor do caminhão.

Percorridos uma certa distância, o condutor do caminhão abandonou o veículo a beira da rodovia e próximo a uma área de mata, não sendo localizado pelas guarnições. Durante averiguação no veículo, foram encontradas, embaixo de uma camada de terra, diversos fardos com substância análoga a maconha, que após serem pesadas, totalizaram 12 toneladas (doze mil quilogramas). Ainda foi constatado que o veículo tinha registro de furto/roubo.

Diante dos fatos, o veículo recuperado e a droga apreendida, foram apresentados na Polícia Civil de Jardim, para as providências cabíveis.