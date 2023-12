PRF e PM apreendem 650 kg de cocaína em Dois Irmãos do Buriti

PRF, Divulgação

Ação conjunta entre PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PM (Polícia Militar), apreendeu quase 650 quilos de cocaína, avaliada em R$ 33 milhões. A apreensão aconteceu no fim da noite de terça-feira (5), na BR-262, a 25 km de Dois Irmãos do Buriti.

A apreensão da droga teve início em uma abordagem realizada pela PRF na BR-262, a um caminhão que trafegava nas proximidades do conhecido 'Posto Redondo', localizado a cerca de 25 quilômetros do município de Dois Irmãos do Buriti.

Na ocasião, os federais, em trabalho de rotina, faziam a fiscalização de veículos na rodovia quando, dentre os abordados, adotaram os procedimentos em um caminhão conduzido por um homem de 44 anos.

Ele, ao ser questionado sobre o trajeto percorrido, entrou em contradição nas versões apresentadas, ora dizendo uma coisa, ora outra, o que levou os Policiais a suspeitarem que algo de ilícito estivesse ocorrendo.

Dadas as circunstâncias apresentadas, os agentes de segurança pediram o apoio do Canil do Batalhão de Choque da PMMS, para uma busca mais minuciosa e completa no veículo, conduta essa comum nesse tipo de abordagem.

Além do 'Choque', uma guarnição da área do CPA-3 que realizava o policiamento preventivo e ostensivo nos entornos, também foi solicitada, para prestar o apoio à ocorrência em andamento.

Com todos no local, iniciaram-se os procedimentos para vistoria do veículo. Em dado momento, um dos cães farejadores da raça labrador (Ozzy) demonstrou um comportamento típico da constatação de presença de drogas. Somado a isso, os policiais militares perceberam que no local apontado pelo cão, haviam parafusos novos no assoalho, como se alguma coisa tivesse sido alterada recentemente. Frente a nova situação, a 'força tarefa' abriu o compartimento e lá encontrou aproximadamente 649 quilos de pasta base de cocaína, divididas em tabletes, configurando o crime de 'tráfico de drogas' cometido pelo caminhoneiro. Não tendo mais como esconder, o cidadão assumiu a autoria do feito.

Dessa forma, o autor foi preso em flagrante e a drogas foram apreendidas