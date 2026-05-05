Acessibilidade

05 de Maio de 2026 • 16:30

Buscar

Últimas notícias
X
COMBATE ÀS DROGAS

PRF e PM apreendem mais de 600 quilos de drogas após perseguição na BR-262

Policias iniciaram a perseguição no posto policial de Dois Irmãos do Buriti e localizaram quatro suspeitos de participação no transporte da carga ilícita.

Redação

Publicado em 05/05/2026 às 15:32

Atualizado em 05/05/2026 às 15:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM) resultou na apreensão de 532 quilos de maconha e 85 quilos de cocaína, na segunda-feira (4), em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a ocorrência teve início durante fiscalização de rotina na BR-262, na região de Dois Irmãos do Buriti, quando os agentes deram ordem de parada a dois veículos — um VW/T-Cross e um VW/Gol — que seguiam juntos pela rodovia. Os condutores desobedeceram à ordem e fugiram em direção à Capital.

Diante da situação, foi iniciado acompanhamento tático, com apoio do Batalhão de Choque da PM. As buscas se estenderam até uma estrada vicinal já no município de Campo Grande, onde os veículos foram localizados abandonados na MS-080.

Durante vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes dentro dos automóveis. Em diligências na região, equipes da Polícia Militar localizaram quatro suspeitos de participação no transporte da carga ilícita.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande, que dará sequência às investigações para identificar outros possíveis envolvidos e a origem das drogas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

DOF

Apreensão de drogas em Sete Quedas

Mistériov

Mistério de mais de uma década pode estar perto do fim em Aquidauana: ossada humana e moto enterrada

TRAGÉDIA

Jovem morre após grave acidente de moto em Jardim neste domingo

Corpo foi encaminhado ao IML de Aquidauana para análise

O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

Publicidade

GALERIA DE FOTO

2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

ÚLTIMAS

CRIME GRAVE

Mecânico é preso em Aquidauana por estupro de vulnerável

Mãe da adolescente seria conivente com a situação e suspeita de entrega da menor por entorpecentes

Educação

Governo de MS autoriza novo concurso com 2 mil vagas para professores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo