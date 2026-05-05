PRF e PM apreendem mais de 600 quilos de drogas após perseguição na BR-262

Assessoria de Comunicação

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM) resultou na apreensão de 532 quilos de maconha e 85 quilos de cocaína, na segunda-feira (4), em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a ocorrência teve início durante fiscalização de rotina na BR-262, na região de Dois Irmãos do Buriti, quando os agentes deram ordem de parada a dois veículos — um VW/T-Cross e um VW/Gol — que seguiam juntos pela rodovia. Os condutores desobedeceram à ordem e fugiram em direção à Capital.

Diante da situação, foi iniciado acompanhamento tático, com apoio do Batalhão de Choque da PM. As buscas se estenderam até uma estrada vicinal já no município de Campo Grande, onde os veículos foram localizados abandonados na MS-080.

Durante vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes dentro dos automóveis. Em diligências na região, equipes da Polícia Militar localizaram quatro suspeitos de participação no transporte da carga ilícita.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Campo Grande, que dará sequência às investigações para identificar outros possíveis envolvidos e a origem das drogas.