PRF e Polícia Civil apreendem mais de 2 toneladas de maconha em Sidrolândia

Carga apreendida pela equipe / PRF

Em uma ação conjunta realizada nesta segunda-feira, 23, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreenderam 2.003 quilos de maconha em Sidrolândia. Dois homens foram presos e um veículo com registro de roubo foi recuperado durante a operação.

Os policiais identificaram dois veículos suspeitos de transportar drogas. Os automóveis foram localizados em uma residência no perímetro urbano da cidade.

Na abordagem, os policiais interceptaram um VW Gol ocupado por dois homens. Questionados, eles confessaram que estavam envolvidos no transporte da carga de maconha, que estaria em outros dois veículos sendo um Honda HR-V e um Honda Civicc, estacionados na casa.

No interior da residência, foram encontrados os tabletes da droga, distribuídos nos veículos. A verificação do sistema policial revelou que o Honda HR-V possuía registro de roubo ou furto. Ninguém mais foi encontrado no local no momento da ação.

Os dois presos, os veículos e toda a carga apreendida foram encaminhados à sede da Denar, em Campo Grande.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!