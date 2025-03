PRF em MS realiza escolta de Ã³rgÃ£os para transplante

Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na noite desta terça-feira (11), uma escolta de urgência para transporte de órgãos para transplante. Um fígado, dois rins e duas córneas saíram de Dourados e chegaram à capital após uma ação rápida dos policiais.

A Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul/Central de Transplantes solicitou o apoio da PRF para a escolta dos órgãos e da equipe médica do Hospital da Vida, em Dourados, até o Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, onde um paciente já aguardava o transplante do fígado.

A ação foi realizada com urgência devido ao curto período para a manutenção desses órgãos. O transporte foi realizado com sucesso até o destino, em cerca de 2h30min. Ainda durante a madrugada, o primeiro transplante foi concluído com sucesso, e o paciente passa bem.

Segundo informações do Ministério da Saúde, mais de 43 mil brasileiros estão na lista de espera por um transplante. A cada 14 pessoas que podem doar, pelo menos 4 se tornam doadoras de verdade. Sua doação pode fazer a diferença.

“Doar órgãos é um ato de amor que pode salvar vidas. Externe sua vontade, converse com sua família e seja a esperança para quem precisa.”

Saiba mais sobre doação de órgãos em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/snt