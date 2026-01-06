PRF encerra Operação Ano Novo em MS com 28 acidentes e uma morte nas rodovias

Em comparação com a mesma operação no ano anterior (de 27 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025), houve aumento no número de acidentes / Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu no domingo (4) a Operação Ano Novo nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação, que começou na terça-feira (30), integra a Operação Rodovida, iniciativa nacional de fiscalização de trânsito durante as festas de fim de ano, férias e Carnaval.

No período de seis dias, foram registrados 28 sinistros de trânsito, sendo seis classificados como graves. As ocorrências resultaram em 32 pessoas feridas e uma morte, conforme dados preliminares divulgados pela PRF.

Em comparação com a mesma operação no ano anterior (de 27 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025), houve aumento no número de acidentes (19 para 28) e de feridos (24 para 32), mas redução no total de óbitos (de dois para um).

A fiscalização identificou condutas de alto risco nas estradas. Foram flagrados 1.759 casos de excesso de velocidade, 138 infrações relacionadas ao não uso de cinto de segurança por condutores ou passageiros e transporte inadequado de crianças, além de 265 ultrapassagens indevidas. No total, 1.737 autuações foram registradas.

Nos controles de alcoolemia, foram realizados 4.885 testes. Desses, 24 condutores apresentaram resultado positivo para álcool, sendo quatro presos em flagrante por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica.

A Operação Rodovida segue em andamento e continuará com reforço nas fiscalizações ao longo do período de férias e durante o Carnaval, com o objetivo de reduzir acidentes e aumentar a segurança nas rodovias federais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!