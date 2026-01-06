Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026

Balanço

PRF encerra Operação Ano Novo em MS com 28 acidentes e uma morte nas rodovias

Fiscalização intensiva registrou mais de 1,7 mil autuações, com destaque para excesso de velocidade e embriaguez ao volante

Da redação

Publicado em 06/01/2026 às 16:27

Em comparação com a mesma operação no ano anterior (de 27 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025), houve aumento no número de acidentes / Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu no domingo (4) a Operação Ano Novo nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. A ação, que começou na terça-feira (30), integra a Operação Rodovida, iniciativa nacional de fiscalização de trânsito durante as festas de fim de ano, férias e Carnaval.

No período de seis dias, foram registrados 28 sinistros de trânsito, sendo seis classificados como graves. As ocorrências resultaram em 32 pessoas feridas e uma morte, conforme dados preliminares divulgados pela PRF.

Em comparação com a mesma operação no ano anterior (de 27 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025), houve aumento no número de acidentes (19 para 28) e de feridos (24 para 32), mas redução no total de óbitos (de dois para um).

A fiscalização identificou condutas de alto risco nas estradas. Foram flagrados 1.759 casos de excesso de velocidade, 138 infrações relacionadas ao não uso de cinto de segurança por condutores ou passageiros e transporte inadequado de crianças, além de 265 ultrapassagens indevidas. No total, 1.737 autuações foram registradas.

Nos controles de alcoolemia, foram realizados 4.885 testes. Desses, 24 condutores apresentaram resultado positivo para álcool, sendo quatro presos em flagrante por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica.

A Operação Rodovida segue em andamento e continuará com reforço nas fiscalizações ao longo do período de férias e durante o Carnaval, com o objetivo de reduzir acidentes e aumentar a segurança nas rodovias federais.

