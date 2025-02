PRF encerra operação de combate ao crime na região de fronteira

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou nesta sexta-feira (14) uma operação contra crimes transfronteiriços na região de fronteira com Paraguai, Argentina e Bolívia. A ação, realizada entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, teve início no dia 7 de fevereiro e contou com o reforço de 90 policiais de diferentes estados.

Durante a operação, foram apreendidas 11,9 toneladas de drogas, sendo 3,9 toneladas nas regiões de fronteira. As equipes especializadas, como o Núcleo de Operações Especiais (NOE) e o Grupo de Operações com Cães (GOC), atuaram em conjunto com os Grupos de Patrulhamento Tático (GPT), realizando fiscalizações intensivas.

Destaques da Operação

No Mato Grosso do Sul:

Apreensão de 2,6 toneladas de maconha e 825 munições escondidas em carga de ferro, em Campo Grande.

125 kg de cocaína localizados em meio a uma carga de carne, em Terenos. Leia mais.

No Paraná:

Em Guaíra, foram apreendidos cinco mil cigarros eletrônicos contrabandeados escondidos em uma carga de grãos. Saiba mais.

Em Mercedes, uma carreta com 600 mil maços de cigarros ilegais foi apreendida.

Números da Operação

Drogas apreendidas: 11,9 toneladas

Armas de fogo: 4

Munições: 875

Veículos recuperados: 25

Maços de cigarros apreendidos: 1,1 milhão

Cigarros eletrônicos apreendidos: 8.639

Pessoas detidas: 170

Veículos fiscalizados: 12.982

Dados por Estado

Mato Grosso do Sul:

7,6 toneladas de drogas apreendidas

93 cigarros eletrônicos apreendidos

12 veículos recuperados

59.750 maços de cigarros apreendidos

3 armas de fogo

875 munições

89 pessoas detidas

5.872 veículos fiscalizados

Paraná:

4,3 toneladas de drogas apreendidas

8.546 cigarros eletrônicos apreendidos

13 veículos recuperados

1,08 milhão de maços de cigarros apreendidos

1 arma de fogo

81 pessoas detidas

7.110 veículos fiscalizados

A região de fronteira entre Paraguai, Argentina e Bolívia é um dos principais corredores do tráfico de drogas, armas e contrabando. Em 2024, o Paraná e o Mato Grosso do Sul foram responsáveis por 65% das apreensões de drogas feitas pela PRF em todo o país, totalizando 545 toneladas.

A PRF segue intensificando as fiscalizações nessas áreas estratégicas para coibir crimes transfronteiriços e reforçar a segurança nas rodovias brasileiras.