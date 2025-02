PRF encontra 125 quilos de cocaína escondidos em carga de carne em Terenos

Cães farejadores identificaram droga / PRF

Na tarde desta terça-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 36 anos, que não teve sua identidade revelada, após ser flagrado transportando 125 quilos de cocaína em um caminhão que carregava resíduos de carne. A prisão ocorreu em Terenos, a 31 quilômetros de Campo Grande, com o auxílio de cães farejadores da PRF.

De acordo com a PRF, a equipe abordou o motorista do caminhão M.Benz/Accelo, que estava fazendo o transporte de carne para reciclagem de Corumbá para Campo Grande. Durante a abordagem, o nervosismo do condutor levantou suspeitas, o que motivou uma inspeção mais detalhada.

Os cães K9 Bred e K9 Dallas, especializados em farejar entorpecentes, indicaram a presença de substâncias ilícitas na carga. A partir daí, a carga foi descarregada no pátio de uma empresa de reciclagem de resíduos de origem animal, localizada no Núcleo Industrial.

Após a retirada da carga, foram encontrados no interior de um tambor de 200 litros e em uma mochila preta 61,7 kg de pasta base e 63,3 kg de cloridrato de cocaína, totalizando 125 quilos de drogas. O motorista foi preso em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.