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PRF encontra 434,7 quilos de drogas ocultos em carga de minério na BR-262

Motorista de 39 anos foi preso em flagrante; entorpecentes incluíam skunk, pasta base, cloridrato e haxixe

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/07/2026 às 18:25

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 434,7 quilos de drogas escondidos em um conjunto veicular do tipo 9 eixos, carregado com minério de ferro, durante fiscalização realizada no fim da madrugada desta quarta-feira (29), na BR-262, em Corumbá. O motorista, de 39 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu por volta das 05h45, no quilômetro 708 da rodovia, nas proximidades da Unidade Operacional da Ponte. Durante a entrevista, o condutor informou que transportava minério de ferro de Corumbá para Timóteo (MG), mas apresentou nervosismo excessivo e demonstrou incômodo com a fiscalização, levantando suspeitas dos policiais.

Diante da situação, a equipe determinou a retirada das lonas que cobriam os dois semirreboques. Inicialmente, o motorista questionou a necessidade do procedimento, mas atendeu a determinação dos agentes.

Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos espalhados sobre a carga de minério no primeiro semirreboque. Após o transbordo do material, foram encontrados 352 quilos de skunk, 68,7 quilos de pasta base de cocaína, 7,4 quilos de cloridrato de cocaína e 6,6 quilos de haxixe, totalizando 434,7 quilos de entorpecentes.

O motorista foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida, à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá. O caso foi registrado e será investigado.

PRF encontra mais de 430 quilos de drogas ocultos em carga de minério2

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