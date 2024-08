PRF encontra cocaína escondida em gesso falso no braço de jovem na BR-262

Divulgação PRF

Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Terenos (MS), ao ser flagrado com cocaína camuflada em um gesso falso no braço.

Segundo o G1 MS, a prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina a um veículo com placas bolivianas, onde os policiais notaram o gesso suspeito no braço do passageiro. Ao ser questionado, ele admitiu estar transportando 2 kg de pasta base de cocaína, que deveria ser entregue em Campo Grande.

O jovem afirmou que estava vindo de Miranda (MS) e que havia pegado carona com os outros dois ocupantes do veículo, que, segundo ele, não tinham envolvimento com o crime. Após a admissão, ele foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Campo Grande, onde a droga foi apreendida e o caso está sendo investigado.

Veja o vídeo: