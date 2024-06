PRF inaugura nova Unidade Operacional em Ribas do Rio Pardo

Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 14, foi inaugurada a nova Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul.

O posto de fiscalização, construído às margens da BR-262 km 234, foi idealizado através de um Termo de Compromisso entre a Suzano, a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e a PRF.

A Suzano investiu cerca de R$ 7,3 milhões de reais na construção da estrutura e adequação da via. Além da Unidade Operacional, o acordo firmado com a PRF também resultou na implementação de quatro torres de rádio, aperfeiçoando a conectividade e comunicação entre os policiais no trecho entre Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, e uma viatura equipada para o trabalho ostensivo da PRF.

Com a nova unidade, a PRF reforça a fiscalização de trânsito, o combate ao crime e atendimentos aos usuários, principalmente em caso de acidentes, de maneira mais ágil e eficiente.

A estrutura possui, além das salas e equipamentos necessários para a atividade policial, uma sala de integração para operações com outras instituições que podem atuar dentro da UOP.

O posto de fiscalização também possui área para fiscalização detalhada em veículo de passeio e canil para comportar os cães farejadores da PRF durante ações de combate ao tráfico de drogas e outros crimes que serão realizadas no local.