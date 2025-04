PRF reforça fiscalização no feriado do Dia do Trabalho em MS

Divulgação/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quarta-feira (30), a Operação Dia do Trabalho 2025 nas rodovias federais que cortam o estado de Mato Grosso do Sul. A ação se estenderá até o próximo domingo (4), com foco na intensificação da fiscalização para prevenir acidentes e garantir a segurança no trânsito durante o feriado prolongado.



Durante todo o período, o policiamento será reforçado com ênfase no combate à alcoolemia ao volante, no controle de velocidade e na fiscalização de ultrapassagens em locais proibidos. Para isso, a PRF utilizará câmeras de videomonitoramento, com apoio da concessionária CCR.



Como parte das medidas de segurança, haverá restrição de tráfego em pistas simples para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes. As proibições ocorrerão em três datas: na quarta-feira (30), das 16h às 22h; na quinta-feira (1º), das 6h às 12h; e no domingo (4), das 16h às 22h.



O balanço final da Operação será divulgado pela PRF na segunda-feira (5).



Aos motoristas que pretendem viajar durante o feriado, a PRF orienta que verifiquem previamente as condições do veículo, especialmente freios, pneus, iluminação e itens de sinalização. A condução deve ser feita por pessoas descansadas e em boas condições físicas e psicológicas. É necessário respeitar o limite de passageiros, garantir o uso correto do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção infantil e transportar bagagens em compartimento adequado, para evitar riscos em caso de acidente.



Durante a viagem, os condutores devem obedecer à sinalização, manter a velocidade dentro dos limites permitidos e realizar ultrapassagens apenas em locais autorizados e seguros. A PRF alerta que ultrapassagens indevidas representam cerca de um terço das mortes em rodovias federais. Em caso de chuva, a recomendação é reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância entre os veículos

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!