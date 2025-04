PRF inicia Operação durante feriado prolongado no MS

Operação nas rodovias federais / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) dará início na quinta-feira, 17, à Operação Semana Santa/Tiradentes 2025, que será realizada até segunda-feira, 21, nas rodovias federais que cortam o estado de Mato Grosso do Sul. A ação ocorre durante o feriado prolongado, com o objetivo de reduzir acidentes graves e o número de mortes nas estradas.

Segundo a PRF, haverá reforço na fiscalização com foco em três principais infrações: alcoolemia ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. As ações contam com apoio da CCR MSVia e uso de câmeras de videomonitoramento para intensificar o controle sobre o tráfego.

Entre janeiro e março deste ano, mais de 59 mil testes de alcoolemia já foram realizados pela PRF no estado, com 424 motoristas autuados por dirigirem sob efeito de álcool.

Restrições de tráfego

Durante a operação, haverá restrição de circulação para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes em trechos de pista simples, nos seguintes dias e horários:

- Quinta-feira (17/04): das 16h às 22h

- Sexta-feira (18/04): das 6h às 12h

- Segunda-feira (21/04): das 16h às 22h

Dicas de segurança para os motoristas

A PRF reforça orientações básicas para quem vai viajar neste período:

- Revisão do veículo: é essencial que o motorista verifique as condições do automóvel, especialmente itens de segurança como freios, pneus, iluminação e sinalização.

- Planejamento da viagem: evitar dirigir por mais de quatro horas ininterruptas e garantir que o condutor esteja descansado.

- Uso do cinto de segurança: todos os ocupantes devem estar devidamente presos, inclusive crianças, que devem utilizar os dispositivos de retenção adequados.

- Bagagens seguras: devem ser transportadas no porta-malas ou em compartimentos específicos, evitando riscos em caso de acidente.

- Conduta responsável: respeitar os limites de velocidade, a sinalização e só realizar ultrapassagens em locais permitidos. A PRF destaca que ultrapassagens indevidas são responsáveis por cerca de um terço das mortes nas rodovias federais.

- Chuva: em caso de pista molhada, é necessário reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância entre os veículos.

O balanço oficial da Operação Semana Santa/Tiradentes será divulgado na terça-feira (22).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!