PRF inicia operação nas rodovias de MS durante feriado da Proclamação da República

PRF fiscalizava trecho / Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar, nesta quinta-feira, 14, a Operação Proclamação da República 2024 nas rodovias federais do Mato Grosso do Sul, seguindo até o domingo (17). A operação ocorre devido ao maior tráfego nas rodovias por causa do feriado nesta sexta-feira (15).

A PRF irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco em alcoolemia ao volante, ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança como cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio.

Os policiais estarão distribuídos em 9 Delegacias e 24 Unidades Operacionais da PRF e reforçarão a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas onze rodovias federais que atravessam o estado, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Também haverá restrição de tráfego. A restrição, porém, abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples, para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes.

As restrições ocorrerão a partir desta quinta-feira (14), das 16h às 22h; sexta-feira (15), das 6h às 12h e no domingo (17), das 16h às 22h. O objetivo é dar maior segurança aos motoristas.