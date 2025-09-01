PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

A ação integra o Projeto Mapear, iniciativa estratégica da PRF que percorre toda a malha viária federal / PRF

A operação integra o Projeto Mapear, desenvolvido pela própria PRF, e que utiliza uma metodologia específica para classificar os pontos levantados em quatro níveis de risco: baixo, médio, alto e crítico. A partir dessa análise, é possível direcionar ações de fiscalização, políticas públicas e iniciativas de proteção em parceria com órgãos de assistência social e conselhos tutelares.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu início neste mês à Operação Nacional de Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação, de caráter preventivo, percorre as rodovias federais de todo o país com o objetivo de identificar locais onde crianças e adolescentes possam estar expostos a situações de risco.

No Mato Grosso do Sul, o projeto ganha destaque pela extensão da malha rodoviária federal e pelo número expressivo de pontos de parada às margens de rodovias como a BR-262, que corta municípios como Aquidauana, Anastácio e Miranda. Esses trechos estão entre os que podem ser visitados pelas equipes da PRF durante a operação.

A proposta é mapear áreas com movimentação constante de veículos de carga, postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais e locais de aglomeração que, por suas características, possam favorecer a ocorrência de crimes contra crianças e adolescentes.

Segundo a PRF, o projeto tem como objetivo principal impedir que situações de exploração sexual aconteçam, garantindo a atuação antecipada do poder público e o fortalecimento das redes de proteção.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!