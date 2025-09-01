Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 19:01

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 15:34

A ação integra o Projeto Mapear, iniciativa estratégica da PRF que percorre toda a malha viária federal / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu início neste mês à Operação Nacional de Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação, de caráter preventivo, percorre as rodovias federais de todo o país com o objetivo de identificar locais onde crianças e adolescentes possam estar expostos a situações de risco.

A operação integra o Projeto Mapear, desenvolvido pela própria PRF, e que utiliza uma metodologia específica para classificar os pontos levantados em quatro níveis de risco: baixo, médio, alto e crítico. A partir dessa análise, é possível direcionar ações de fiscalização, políticas públicas e iniciativas de proteção em parceria com órgãos de assistência social e conselhos tutelares.

No Mato Grosso do Sul, o projeto ganha destaque pela extensão da malha rodoviária federal e pelo número expressivo de pontos de parada às margens de rodovias como a BR-262, que corta municípios como Aquidauana, Anastácio e Miranda. Esses trechos estão entre os que podem ser visitados pelas equipes da PRF durante a operação.

A proposta é mapear áreas com movimentação constante de veículos de carga, postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais e locais de aglomeração que, por suas características, possam favorecer a ocorrência de crimes contra crianças e adolescentes.

Segundo a PRF, o projeto tem como objetivo principal impedir que situações de exploração sexual aconteçam, garantindo a atuação antecipada do poder público e o fortalecimento das redes de proteção.

