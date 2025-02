PRF lança Operação Carnaval 2025 com reforço na fiscalização em MS

Operação para orientação e fiscalização / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inicia, nesta segunda-feira, 24, a Operação Carnaval 2025 em Mato Grosso do Sul. A ação, que segue até a quarta-feira de cinzas, 5 de março, intensificará a fiscalização nas rodovias federais do estado, com foco no combate à embriaguez ao volante e outras infrações que colocam motoristas e passageiros em risco.

A iniciativa faz parte da Operação Rodovida, um esforço conjunto de órgãos federais, estaduais e municipais para reforçar a segurança no trânsito desde dezembro do ano passado.

No Carnaval de 2024, a PRF realizou 2.841 testes de bafômetro em Mato Grosso do Sul e flagrou 107 motoristas dirigindo sob efeito de substâncias psicoativas. Desses, 83 se recusaram a fazer o teste do etilômetro e 10 acabaram presos. Este ano, a fiscalização promete ser ainda mais rigorosa.

Além do uso do bafômetro, a PRF intensificará a verificação do uso correto do cinto de segurança e do transporte adequado de crianças, além de contar com câmeras de videomonitoramento em parceria com a concessionária CCR.

Restrições para veículos de carga

Para garantir um fluxo mais seguro nas rodovias durante o feriado, haverá restrições de tráfego para veículos de carga com dimensões ou peso excedente em trechos de pista simples. Veja os dias e horários:

• Sexta-feira (28/02) – 16h às 22h

• Sábado (01/03) – 6h às 12h

• Terça-feira (04/03) – 16h às 22h

• Quarta-feira (05/03) – 6h às 22h

Balanço da Operação em 2024

No Carnaval do ano passado, a PRF registrou 26 acidentes, sendo 7 considerados graves. No total, 31 pessoas ficaram feridas e 4 perderam a vida. O balanço de 2025 será divulgado na quinta-feira (6).

Dicas para uma viagem segura

Antes de pegar a estrada, a PRF recomenda que os motoristas tomem alguns cuidados essenciais:

• Faça a revisão do veículo: Verifique pneus, freios, luzes e sistema de sinalização.

• Planeje sua viagem: Evite dirigir por mais de quatro horas seguidas e descanse antes de pegar a estrada.

• Use o cinto de segurança: Todos os ocupantes devem estar com o cinto afivelado. Crianças precisam de cadeirinhas ou assentos de elevação adequados.

• Cuidado com as bagagens: Elas devem ser transportadas no porta-malas. Objetos soltos dentro do carro podem causar ferimentos em caso de acidente.

• Respeite os limites de velocidade e a sinalização: Ultrapassagens indevidas são responsáveis por um terço das mortes nas rodovias federais.

• Redobre a atenção em caso de chuva: Reduza a velocidade, mantenha os faróis acesos e aumente a distância do veículo à frente.

