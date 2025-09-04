PRF localiza 363kg de skunk ocultos em carga de minério em Anastácio

Todo o comboio e os entorpecentes foram recolhidos / PRF

Nesta quinta-feira, 4, a PRF fez uma abordagem na BR262, próximo ao posto da Polícia Militar Ambiental em Anastácio, a um caminhão Scania/T113 H azul, com placa dianteira danificada, o que afetava a visibilidade.

O veículo, um pesado com dois semirreboques carregados com minério de Corumbá, era conduzido por um homem de 44 anos, residente em Campo Grande. Ele disse ter carregado o material na tarde do dia anterior, em uma mineradora de Corumbá.

Durante a inspeção inicial, o condutor fugiu para uma área de mata e não foi localizado. Na averiguação da carga, os policiais encontraram diversos pacotes escondidos entre o minério. Após análise, foi confirmada a presença de 363,9kg de skunk.

Todo o comboio e os entorpecentes foram recolhidos e levados à Polícia Federal em Campo Grande para prosseguimento dos procedimentos legais.

