Acessibilidade

04 de Setembro de 2025 • 19:05

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF localiza 363kg de skunk ocultos em carga de minério em Anastácio

Carga suspeita foi interceptada em fiscalização na BR262

Redação

Publicado em 04/09/2025 às 18:53

Atualizado em 04/09/2025 às 18:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Todo o comboio e os entorpecentes foram recolhidos / PRF

Nesta quinta-feira, 4, a PRF fez uma abordagem na BR262, próximo ao posto da Polícia Militar Ambiental em Anastácio, a um caminhão Scania/T113 H azul, com placa dianteira danificada, o que afetava a visibilidade.

O veículo, um pesado com dois semirreboques carregados com minério de Corumbá, era conduzido por um homem de 44 anos, residente em Campo Grande. Ele disse ter carregado o material na tarde do dia anterior, em uma mineradora de Corumbá.

Durante a inspeção inicial, o condutor fugiu para uma área de mata e não foi localizado. Na averiguação da carga, os policiais encontraram diversos pacotes escondidos entre o minério. Após análise, foi confirmada a presença de 363,9kg de skunk.

Todo o comboio e os entorpecentes foram recolhidos e levados à Polícia Federal em Campo Grande para prosseguimento dos procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

PRF recupera veículo furtado e com placas falsas na BR-267

Polícia

PRF apreende mais de 7 toneladas de maconha em Maracaju

Polícia

Dois são presos por tráfico de drogas em operação em Maracaju

Ação ocorreu após monitoramento de endereço denunciado como ponto de venda de entorpecentes

Polícia

Corpo de homem é encontrado dentro de carro às margens da BR-463 de MS

Publicidade

Polícia

Empresário transfere R$ 1 milhão por engano e tem valor recuperado em Dourados

ÚLTIMAS

Saúde

Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi

Cidades

Agetrat define interdições viárias para desfiles em Corumbá

Bloqueios acontecem nos dias 7 e 21 de setembro, no centro da cidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo