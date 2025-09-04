PRF localiza 363kg de skunk ocultos em carga de minério em Anastácio

Carga suspeita foi interceptada em fiscalização na BR262
Todo o comboio e os entorpecentes foram recolhidos / PRF
Nesta quinta-feira, 4, a PRF fez uma abordagem na BR262, próximo ao posto da Polícia Militar Ambiental em Anastácio, a um caminhão Scania/T113 H azul, com placa dianteira danificada, o que afetava a visibilidade.
O veículo, um pesado com dois semirreboques carregados com minério de Corumbá, era conduzido por um homem de 44 anos, residente em Campo Grande. Ele disse ter carregado o material na tarde do dia anterior, em uma mineradora de Corumbá.
Durante a inspeção inicial, o condutor fugiu para uma área de mata e não foi localizado. Na averiguação da carga, os policiais encontraram diversos pacotes escondidos entre o minério. Após análise, foi confirmada a presença de 363,9kg de skunk.
Todo o comboio e os entorpecentes foram recolhidos e levados à Polícia Federal em Campo Grande para prosseguimento dos procedimentos legais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Ação ocorreu após monitoramento de endereço denunciado como ponto de venda de entorpecentes
Saúde
Leilão está marcado para dezembro e prevê investimento de R$ 5,6 bi
Cidades
Bloqueios acontecem nos dias 7 e 21 de setembro, no centro da cidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS