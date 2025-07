PRF prende em Miranda suspeito de tráfico de maconha

A Polícia Rodoviária Federal prendeu o motorista em flagrante / PRF/Ilustrativa

A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante, na madrugada de domingo, dia 6, um homem de 57 anos transportando 78,6 quilos de maconha em um veículo abordado na rodovia BR-262, em Miranda (MS). Segundo o boletim de ocorrência, Nelson Silva Matos Tenório foi parado em uma fiscalização de rotina, conduzindo um Chevrolet Cruze com placas de São Paulo.

Durante a vistoria, a equipe da PRF localizou no porta-malas diversos invólucros contendo substância análoga a maconha do tipo “skunk”. O motorista confessou aos policiais que havia saído de Corumbá com destino a São Paulo (SP), onde receberia a quantia de R$ 40 mil pelo transporte da droga. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 723 em espécie e um aparelho celular, ambos em posse do suspeito.