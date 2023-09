PRF R$ 19 milhões em cocaína durante fiscalização em Sidrolândia

Droga foi apreendida / Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) junto a DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) apreendeu na tarde de quarta-feira, dia 13 mais de R$ 19 milhões em drogas na BR-060, em Sidrolândia.

Conforme a PRF, o total de 168 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos e o entorpecente equivale ao valor informado aproximadamente.

Os policiais fiscalizavam a rodovia, quando abordaram um caminhão da marca Volvo, que estava acoplado a um semirreboque. Durante a abordagem, os agentes desconfiaram das informações de viagem passadas pelo condutor.

Durante revista, os policiais encontraram diversos tabletes de pasta base de cocaína que estava escondida num compartimento do veículo. O motorista declarou que levaria a droga de Campo Grande até o interior de São Paulo e que usaria o dinheiro recebido para pagar a compra do caminhão com o qual realizou o transporte.



Os policiais encaminharam a carreta para a Delegacia da PRF em Campo Grande, onde os cães farejadores do Grupo de Operações com Cães da PRF indicaram a presença de ilícitos em um compartimento oculto no veículo.

O preso, a cocaína e os veículos foram encaminhados à DENAR em Campo Grande. A apreensão representa um prejuízo em mais de R$ 19,4 milhões para o crime organizado.