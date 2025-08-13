PRF recupera caminhonete furtada na BR-262

O suspeito relatou ter recebido o veículo em Três Lagoas e que o levaria até Campo Grande
Carro recuperado pela equipe / PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, nesta quarta-feira, 13, uma caminhonete com registro de furto durante fiscalização na BR-262, em Água Clara. O veículo, uma MMC/L200, foi encontrado estacionado em um posto de combustível, com um dos vidros quebrados, o que chamou a atenção dos agentes.
Ao abordar o condutor, os policiais perceberam sinais de nervosismo. Em uma atitude extrema, o homem quebrou o próprio celular com as mãos, levantando ainda mais suspeitas. Durante a vistoria, os agentes constataram que as placas utilizadas eram falsas e que a caminhonete havia sido furtada em Brasília (DF), no dia 3 de agosto de 2025.
O suspeito relatou ter recebido o veículo em Três Lagoas e que o levaria até Campo Grande. Diante dos fatos, ele foi detido e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil de Água Clara para as providências legais.
