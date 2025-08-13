Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 20:33

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PRF recupera caminhonete furtada na BR-262

O suspeito relatou ter recebido o veículo em Três Lagoas e que o levaria até Campo Grande

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 16:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Carro recuperado pela equipe / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, nesta quarta-feira, 13, uma caminhonete com registro de furto durante fiscalização na BR-262, em Água Clara. O veículo, uma MMC/L200, foi encontrado estacionado em um posto de combustível, com um dos vidros quebrados, o que chamou a atenção dos agentes.

Ao abordar o condutor, os policiais perceberam sinais de nervosismo. Em uma atitude extrema, o homem quebrou o próprio celular com as mãos, levantando ainda mais suspeitas. Durante a vistoria, os agentes constataram que as placas utilizadas eram falsas e que a caminhonete havia sido furtada em Brasília (DF), no dia 3 de agosto de 2025.

O suspeito relatou ter recebido o veículo em Três Lagoas e que o levaria até Campo Grande. Diante dos fatos, ele foi detido e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil de Água Clara para as providências legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Social

Palestra sobre combate à violência contra a mulher é realizada em escola de Jardim

Polícia

Suspeito é preso após tentativa de roubo no Centro de Miranda

Policial

Homem é preso por zoofilia contra cachorro em Anaurilândia

Idoso é preso em flagrante por zoofilia em Aquidauana

Homem é preso por maus-tratos e zoofilia em Corumbá

Aprovado Projeto de Lei de MS que criminaliza a zoofilia

Policial

PF investiga desvios milionários de verbas do SUS em operação no MS e SP

Publicidade

Polícia

PRF apreende 681 kg de maconha em ambulância na BR-262

ÚLTIMAS

Economia

Tarifaço: Fiesp manifesta apoio a socorro do governo a exportadores

Indústria paulista disse que medidas demonstram compromisso

Economia

Comitiva de MS age para expandir exportações à Ásia pós-tarifas Trump

De acordo com as autoridades estaduais, a estratégia combina duas frentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo