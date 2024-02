PRF recupera carreta em Nova Alvorada do Sul

Ilustrativa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, em Nova Alvorada do Sul (MS), na noite desta quinta-feira (22), uma carreta roubada em São Paulo. O motorista foi mantido em cárcere durante o roubo.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-267, quando abordaram um caminhão Iveco/Stralis acoplado a um reboque. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor ao fornecer as informações da viagem, dizendo que teria sido contratado por uma rede social para viajar com a carreta.

A equipe decidiu entrar em contato com o proprietário do caminhão, que disse aos PRFs que o verdadeiro condutor do veículo deveria ser o pai dele e que desconhecia o homem abordado.

O proprietário registrou boletim de ocorrência pelo roubo da carreta e mais tarde informou aos policiais que o verdadeiro condutor era mantido refém durante o transporte do conjunto.

O homem abordado foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul (MS).